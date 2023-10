El ministro de Economía, Sergio Massa, celebró la ampliación del swap con China y anticipó que a raíz de esa decisión, la semana que viene se van a "precancelar" vencimientos con el FMI. Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció desde China que ese país "una vez más atendió nuestros reclamos y amplió el uso del swap" en US$6.500. Para Massa, "esa es una enorme noticia, que nos da mucha capacidad de maniobra para el fortalecimiento de las reservas, para acelerar el pago de importaciones pymes, para tener capacidad de intervención en el mercado y también la tranquilidad de tener una garantía para que no tengamos presión sobre los dólares financieros". "Nos permite además que nadie dude de la capacidad de pago de la Argentina ante los vencimientos del FMI en los próximos dos meses", señaló el candidato presidencial de Unión por la Patria, en declaraciones a radio Diez. Sobre este punto, el funcionario resaltó que la semana que viene "vamos a precancelar los vencimientos con el FMI para que no haya incertidumbre alrededor de ese tema". También garantizó que este miércoles "empieza un trabajo de la Secretaría de Comercio, la Aduana y del Banco Central para acelerar el pago de importaciones y acelerar los procesos productivos". El ministro recordó que el primer tramo del swap con China "fue de US$5.000 millones, monto que nos permitió trabajar en administración de importaciones a lo largo de ocho meses. Y ahora se agregan US$6.500 millones para trabajar en los últimos 60 días del año, con lo cual para nosotros la ampliación es muy importante". Asimismo, el candidato oficialista utilizó la red social X para referirse al tema: "a partir del día de hoy, pasamos de US$5.000 millones a US$ 11.500 millones de libre disponibilidad del swap con China. Le quiero agradecer al Banco Central Chino y al Gobierno de China por acompañar a la Argentina en el fortalecimiento de sus reservas, en el marco de la peor sequía de su historia", subrayó. Por otra parte, Massa defendió la relación comercial con China, al sostener que "los trabajadores de todo el complejo oleaginoso, los productores de Rosario, Santa Fe, Córdoba, que exportan todo lo que es soja, tienen que saber que el cierre de la relación con China supone que todos ellos se quedan sin trabajo". GCH/KDV NA