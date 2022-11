El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta noche que el próximo viernes lanzará el programa Precios Justos. La medida incluirá la fijación de los valores de 1.400 productos por cuatro meses en los que no podrán aumentar más del 4%. Participarán "más de 100 empresas que representan más del 86% del mercado, entre alimentos, higiene personal, limpieza y productos asociados a la canasta básica". "El viernes vamos a anunciar un programa que se llama Precios Justos y participan más de 100 empresas que representan más del 86% del mercado, entre alimentos, higiene personal, limpieza y productos asociados a la canasta básica", indicó el funcionario en declaraciones al canal Todo Noticias (TN). Asimismo, agregó: "Hay productos de primeras y segundas marcas o de marca propia". Massa explicó que "siempre se trabaja en acuerdos con las empresas" y aseguró: "No existe eso que con una idea de resolución del ministro se congelen los precios. La mejor forma es trabajarlo con toda la cadena de valor". El funcionario detalló que "la mayoría de las cadenas de supermercados" participarán del programa y que "la gente va tener identificado" a los productos y "va a poder controlar el acuerdo con una aplicación desde el celular pudiendo denunciar si no lo cumplen. Todo regido por un código de barras". "Compromiso del gobierno es que esas empresas nos dejan 1.400 precios fijos por cuatro meses y en el resto de la producción por cuatro meses en los que se comprometen a no subir los productos más del 4%", sumó. Además, añadió: "El Estado dará garantía y certidumbre del proceso de importación de bienes intermedios y terminados de cadena de valor y de insumos". Por último, consideró: "El Estado pone instrumentos de volúmenes para el aumento de la oferta como los créditos y de bienes de capital". FGB/GAM NA