El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo hoy que economistas de la oposición hablaron con sus colegas del FMI y les pidieron que "no le den nada" a este Gobierno. "Me contó un economista del FMI esta mañana en un Zoom, que les hablaron al FMI y les dijeron: no le den nada, pídanle todo, Argentina la tiene que pasar mal ahora, esto tiene que estallar", aseguró Massa. Dijo que ante ese supuesto planteo el economista del Fondo se vio sorprendido

"Qué poco patriotas tus colegas de la oposición", le dijo a Massa, frente a la idea de que "por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal". Massa siguió con las críticas a la oposición buscando el contraste con la actitud oficialista

"Nosotros nunca por una elección o una idea vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina, mientras otros siembran odio, nosotros sembramos esperanza", dijo en tono de campaña durante el acto central de la inauguración simultánea de 5 obras en cuatro provincias del Gobierno Nacional.. Respuesta de la oposición.. Por su parte, la oposición salió a responder las acusaciones

Luciano Laspina, economista del Pro y uno de los principales asesores económicos de Patricia Bullrich, sostuvo: "Nosotros hemos tenido una actitud muy prudente con este Gobierno y lo único que hemos recibido a cambio son acusaciones falsas", y señaló que la supuesta conversación con el FMI es "inverificable como todo lo que dice Massa". Laspina avanzó el contragolpe indicando que "Massa miente en la cara", y citó como ejemplo la polémica sobre los récords del gasoducto: "Mintió Massa ya con el gasoducto, diciendo que el Fondo no quería el gasoducto, y el Fondo lo había puesto como prioridad". Respecto de cómo ve el acuerdo, el economista sostuvo que "el Fondo lo está acompañando hasta la puerta del cementerio, pero no quiere entrar"

"Creo que el FMI está llegando a un límite, porque se han incumplido todas las metas", advirtió. JMR/JC/MAC NA