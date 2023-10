Más de un centenar de empresas argentinas participan desde hoy y hasta el próximo miércoles de la feria de alimentos y bebidas Anuga en Colonia, Alemania, bajo la coordinación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), dependiente de la Cancillería.

La delegación de 121 empresas está encabezada por el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz, y el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, informó hoy la Aaici en un comunicado.

Las mismas conforman los diferentes pabellones nacionales ubicados en los halls Bread and Bakery, Dairy, Drinks, Fine Food y Hot Beverages, que suman una superficie total de 1.262,5 metros cuadrados, detalló el organismo.

Las firmas nacionales presentes en Anuga son provenientes de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Jujuy, Buenos Aires, San Juan, Río Negro, La Pampa y de la Ciudad de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN Analizarán en la Fauba el Presente y futuro de la vitivinicultura argentina

"Es fundamental el aporte que la Cancillería y la Aaici hacen a las empresas al permitirnos participar en un stand a costos súper accesibles, y también el apoyo que nos brindan en cuanto a temas impositivos y todas las consultas que podamos tener", destacó Hernán Cabrera, gerente de ventas internacionales de Bodegas Cuvillier.

Respecto a la presencia de su firma en la feria, dijo: "Tenemos la expectativa de conocer potenciales importadores y presentar en Europa nuestras sidras premium, que representan muy bien a la manzana patagónica argentina, que es nuestra materia prima".

Anuga es una feria dirigida a un público exclusivamente profesional, que reúne a más de 100.000 compradores internacionales con alto poder de decisión que buscan conocer las últimas innovaciones y tendencias del mercado.

Según datos de las Naciones Unidas (Comtrade), el comercio global de alimentos y bebidas totalizó más de US$ 1,16 billones en 2022.

MIRÁ TAMBIÉN De Mendiguren afirmó que la moneda digital permitirá combatir evasión y bajar presión tributaria

Los principales productos comercializados fueron carnes y sus procesados, por US$ 184.780 millones; productos lácteos, por US$ 183.000 millones; y aceites vegetales y subproductos, por US$ 118.300 millones.

Los mayores mercados de importación fueron Estados Unidos (US$ 165.500 millones), China (US$ 109.900 millones) y Alemania (US$ 82.700 millones).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina realizó el año pasado despachos de alimentos y bebidas por US$ 34.600 millones y los principales productos comercializados fueron maíz, por US$ 9.300 millones; trigo, por US$ 4.000 millones; y aceite de soja, por US$ 3,4 millones. (Télam)