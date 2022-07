A pocas horas de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, pusiera el foco en el uso de dólares para financiar turismo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un nuevo canal de salida de divisas, al prohibir el pago en cuotas de compras realizadas en "tiendas libres de impuestos", habitualmente conocidas como "free shops". De esta forma quienes deseen realizar compras en esos puntos de venta deberán optar por realizarlas en un solo pago.

"El Directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto", afirmó el BCRA en un comunicado de prensa.

En la obsesión por cuidar cada billete "verde" la autoridad monetaria sumó esta nueva disposición a las ya vigentes y que afectaban a los movimientos de personas y bienes en el exterior.

A fines del año pasado había prohibido la venta en cuotas para pasajes y servicios turísticos y la semana pasada había añadido la imposibilidad de financiar mes a mes productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

No obstante pese a las distintas medidas el BCRA no deja de perder divisas. Hoy se vio obligado a ceder US$ 80 millones y elevó la pérdida desde el inicio del mes a US$ 650 millones. La nueva ministra apuntó ayer a la sangría de dólares por turismo al afirmar que "el derecho a viajar colisiona con el derecho al empleo". RP/SPC NA