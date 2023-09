El responsable de relaciones internacionales de Sergio Massa, Gustavo Martinez Pandiani, participó en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, donde detalló la política exterior que llevará el candidato si llega a la presidencia de la Nación, y marcó la importancia que tienen para la República Argentina países como Brasil, China y las plataformas comerciales del Mercosur y los BRICS.

Martínez Pandiani, actual embajador argentino en Suiza y referente de relaciones exteriores de Unión por la Patria, participó del encuentro junto a la referente de Javier Milei, Diana Mondino, y el responsable de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, Federico Pinedo. Ante las criticas Mondino y Pinedo a los BRICS, Pandiani explicó: "En el mundo real, los socios comerciales no se eligen por quién me hace sentir más cómodo personalmente en un fiesta de tu ex y tampoco por qué ideología tienen esos países".

MIRÁ TAMBIÉN Retoman en el Senado análisis de reforma de la Ley de Alquileres en plenario de comisiones

ciclo “Democracia y Desarrollo”

"Aquí se han mencionado dos miradas sobre los BRICS que obedecen a una mirada ideológica o producto peor aún de una mirada personal, como si la política exterior debería definirse por mis gustos personales. Nosotros proponemos una visión más pragmática, donde los socios no se eligen por gustos y preferencias personales ni tampoco por la ideología que tienen esos países, creemos que como en el mundo normal las relaciones se manejan por intereses y valores", remarcó.

El diplomático, subrayó que: "En el caso de China, que alguno de los candidatos hayan expresado que en sus gobiernos no tendrían relaciones es preocupante; quiero recordar que los tres socios principales de China son EEUU, Japón y Corea del Sur, no me suenan países muy comunistas".

MIRÁ TAMBIÉN Deudores de créditos UVA y entidades bancarias se reúnen con la Comisión de Presupuesto del Senado

Massa y Bahillo con autoridades del Banco Popular de China, del Banco de Desarrollo, del Ministerio de Finanzas y de Aduana

En cuanto a las críticas por la relación argentina con el Brasil de Lula Da Silva, explicó que "es una relación histórica, política y cultural. Creer que Lula no puede ser nuestro socio porque es ‘comunista’ no solo es una falta de seriedad en el análisis, sino un error estratégico muy importante. Pasamos por una etapa con Brasil muy compleja con Bolsonaro, pero a nadie se le ocurrió cerrar relaciones. Es una mirada que no puedo comprender".

"Si vamos a cerrar la relación con Brasil o con China, vamos a perder todos los mercados para la industria automotriz cordobesa, todos los mercados para las plantas industriales de Pacheco y todos los mercados de muchos productos agrícolas que viajan no solo a China, sino al propio Brasil. Lejos de entender el mundo desde lo que me gustaría o qué ropa me pondría para una fiesta, o lejos de entender el mundo que me gustaría ideológicamente, a qué Dios le rezan o cómo se organizan, Argentina necesita socios y mercados para lograr su desarrollo", argumentó.

Avances significativos en la integración financiera con Brasil

Ante esa situación, Pandiani quiso dejar en claro que "Argentina está en una situación compleja, pero el futuro, que empieza pronto a salir del túnel, es muy promisorio", ya que el país “tiene lo que el mundo demanda: proteínas y energía". “No se puede elegir a los compradores por la ropa que llevan o cómo llevan adelante su vida por temas ideológicos", indicó.

"Nuestro país necesita divisas y éstas se consiguen con más exportaciones, más inversiones y más turismo receptivo. No es momento de jugar al amateurismo en cuestiones internacionales, no podemos improvisar, es demasiado costoso hacerlo. La política exterior no puede darse el lujo de jugar juegos frívolos o ideológicos", enfatizó