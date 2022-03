El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó hoy que la Argentina tiene "asegurados los fondos dentro de valores racionales" para hacer frente a las necesidades de importación de gas que se requerirán para abastecer la demanda del pico de invierno, pero destacó que la volatilidad de los precios requiere "monitorear día a día" esas previsiones.

Martínez inauguró esta tarde la XIII Exposición Argentina Oil & Gas que se realiza hasta el miércoles en el predio de La Rural, en un acto del que participaron los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chubut Mariano Arcioni; y de Río Negro, Arabella Carreras; además de los directivos de las principales petroleras que operan en el país.

"Tenemos asegurados los fondos dentro de valores racionales", dijo Martínez respecto al financiamiento que tiene previsto el gobierno de las importaciones de gas natural, Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos que el sistema energético requerirá en el invierno.

El caso más preocupantes es el de GNL que la Argentina pagó en 2021 un valor de US$ 8,5 el millón de BTU y demandó un total de casi US$ 1.100 millones, y en la actualidad por el impacto de la invasión rusa a Ucrania disparó su cotización hasta picos de casi US$ 50 dólares.

Si bien la Argentina demanda GNL a contraestación del hemisferio norte y podría llevar el precio a la baja, el mismo secretario de Energía reconoció que se deberá hacer frente a "valores muy altos".

"Ante esa volatilidad es muy difícil hacer futurología, hay que ver cómo va a incidir el conflicto y qué decisiones va tomando el resto de la geopolítica y por eso tenemos valores que suben y bajan", agregó el funcionario.

Horas antes, en el mismo evento, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que "el shock en la balanza de pagos, a los precios de hoy, es neutral" en referencia a la preocupación por el costo de la volatilidad de precios en las cuentas públicas, y detalló que "se compensa el impacto que tiene el shock en los commodities -tanto en granos como en el oro, en los productos de la minería en general- con el shock en la energía, dadas las necesidades de importación".

Pero más allá de la coyuntura de corto plazo, el evento que reúne a toda la cadena industrial del petróleo y el gas se enfoca en las oportunidades que se abren a la Argentina con el aprovechamiento de sus recursos naturales y en las necesidad de incrementar sus capacidades de transporte, particularmente enfocado hacia un proyecto exportador.

MIRÁ TAMBIÉN El petróleo cierra con alza de más de 7%

Durante la jornada, y en el marco de la Exposición, se dio a conocer que la producción total de petróleo en febrero último alcanzó los 571.000 barriles diarios y registró el mayor nivel desde diciembre de 2011.

Con respecto al gas, la producción se mantuvo prácticamente estable en relación a enero, que fue un mes con récord histórico de producción no convencional, y resultó 11% mayor con respecto al mismo mes de 2021 y con un crecimiento de 38% del no convencional de Vaca Muerta.

"Hay un mundo de oportunidades en el mediano y largo plazo, como se deben definir las políticas energéticas, pero hay que sostener la previsibilidad, reglas claras y reconstruir la confianza que se había perdido", afirmó Martínez al respecto al mencionar el esperado desarrollo del Proyecto Fénix en la Cuenca Austral y la exploración offshore del Mar Argentino.

Martínez afirmó que "es decisión del gobierno empujar y acelerar el proceso con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente para alcanzar mejores y mayores controles, pero hay que acelerar ese desarrollo, el mundo nos pone en esa situación de oportunidad".

El secretario destacó que el incremento de los últimos meses en la producción de gas y petróleo generó el desafío de asegurar el transporte ante los cuellos de botella que encuentran las productoras, por lo que además de resaltar la construcción del gasoducto troncal Néstor Kirchner, anticipó que "se están estudiando planes de inversión" para sumar capacidad a los oleoductos.

Momentos antes, y frente al mismo auditorio, el CEO de YPF, Sergio Affronti, dijo que considerando el incremento de producción del año pasado la meta es poder duplicar en cinco años la producción actual de petróleo de YPF para pasar de los 220.000 a 450.000 barriles día, en 2026

"YPF, a partir de 2005, se convirtió en un comprador estructural de petróleo para su sistema de refino, por eso tenemos para finales de 2023 la meta de ser autosuficientes en la producción, y a partir de allí convertirnos en exportadores estructurales", proyectó Affronti.

Finalmente, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) como organizador del evento resaltó el "efecto multiplicador de la industria y el aporte en todo el país que se traduce en actividad en provincias que no tienen petróleo pero que se benefician con la actividad de los hidrocarburos".

"La invasión rusa y la destrucción de un país vecino puso en alerta al mundo y va a generar cambios geopolíticas y en el sector energético; sin embargo Argentina se tiene que poner como objetivo que dentro de este contexto puede pasar al frente y ser uno de los países de relevancia en el suministro y reemplazo de muchos de ellos energéticos que no fluyan mas a Europa", concluyó. (Télam)