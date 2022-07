El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó hoy que la inscripción al nuevo régimen de subsidios al consumo de luz y gas “viene funcionando muy bien”, y reiteró que se están cumpliendo “en tiempo y forma” los pasos para la licitación y construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Consultado por la inscripción al nuevo esquema de segmentación, Martínez aseguró que la misma “viene funcionando muy bien” y que responde a “la decisión que ha tomado el Gobierno de hacer un uso más inteligente y eficiente de los subsidios”:

Del mismo modo, adelantó que se están buscando nuevos acuerdos para facilitar su difusión.

“Estamos haciendo convenios y acuerdos con todas las provincias para que también las distribuidoras y los entes provinciales ayuden en la difusión para que la inscripción sea lo más rápida posible”, indicó Martínez esta mañana en diálogo con El Destape Radio.

Según datos del Gobierno, hasta ayer 1.289.955 hogares ya habían cargado sus datos en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE).

”Está subiendo día a día la cantidad de inscriptos diarios", enfatizó Martínez, y agregó: "mientras más grande sea el número de inscriptos, más ciudadanos protegidos vamos a tener”.

La inscripción a la segmentación de tarifas se encuentra abierta desde hoy y hasta el viernes inclusive para los usuarios con DNI terminado en 3, 4 o 5, a través del sitio www.argentina.gob.ar/subsidios o la aplicación MiArgentina.

En tanto, quienes posean un DNI con terminación en 6, 7, 8 o 9 deberán realizar el trámite entre el 23 y el 26 de julio.

En el caso de las personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a Internet para completar de manera online el formulario, podrán acercarse presencialmente a una oficina de Anses.

“El objetivo es proteger al 90% de la ciudadanía (de ingresos bajos y medios) y sólo buscar al 10% de mayores ingresos que va a ser el sector que va a perder de manera gradual los subsidios”, reiteró.

Del mismo modo, pidió “familiarizarse con esta herramienta” ya que “no va a servir solamente para energía sino que puede servir también para los subsidios al transporte y agua”.

“La herramienta es dinámica y va a seguir evolucionando a partir del año que viene y los siguientes”, a medida de que “se conforme la información de quienes conviven en un mismo hogar”, afirmó.

Por otra parte, el responsable de la Secretaría de Energía recalcó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado un alza en los precios energéticos y que, en ese sentido, el futuro Gasoducto Néstor Kirchner “es una obra que le va a cambiar la vida a los argentinos”.

“El millón de BTU que nos costaba el año pasado US$ 8,50; hoy nos está costando, en promedio US$ 30, y la última partida de barcos estaba entre US$ 48 y US$ 51”, detalló Martinez, e indicó que, debido a la “volatilidad del precio”, en cada licitación la Secretaría “toma la decisión que conviene más”, lo cual motivó a que, por ejemplo, en la última semana se decida rechazar los barcos de Gas Natural Licuado y “utilizar más gasoil” por “el valor exorbitante”.

Respecto del gasoducto, cuyos sobres de ofertas para ingeniería, provisión de equipos, materiales, construcción y válvulas se abrieron en las últimas semanas, Martínez aseguró que “Enarsa viene en tiempo y forma con los pasos que se planificaron”, y que “el objetivo es finalizarlo entre julio y agosto” del próximo año.

“Esto es lo que realmente va a bajar el costo de la energía en Argentina porque no vamos a importar tanto y vamos a utilizar gas nacional que nos cuesta US$ 3,50 y además se paga en pesos”, subrayó.

Consultado acerca del motivo por el cual el Gobierno no comenzó con el gasoducto en los dos años de gestión, Martínez argumentó que “hace veinte meses la producción declinaba al 8,5%”, por lo que “ahí no hacia falta un gasoducto sino producir más gas”.

“En diciembre de 2020 se decidió lanzar el plan Gas.Ar y no sólo frenamos ese declino, sino que empezamos a tener producción excedente”, destacó el secretario de Energía. (Télam)