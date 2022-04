Asociaciones de martilleros y de cámaras inmobiliarias del interior del país plantearon hoy la necesidad de reformar el plazo y la actualización de los contratos establecidos en la ley de alquileres, mientras que los inquilinos se pronunciaron a favor de mantener la ley vigente que rige para el sector, al participar esta tarde en un encuentro convocado por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

En la apertura de la reunión, que se desarrolló en el anexo C de la Cámara baja, que se realizó bajo un formato mixto, virtual y presencial, la titular de la comisión, Cecilia Moreau, puso de relieve la importancia del debate y destacó "la necesidad de escuchar a las provincias que son parte de la problemática".

La reunión estuvo conducida por Moreau y por la vicepresidenta de la comisión, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, y la legisladora de la UCR, Karina Banfi.

En la primera reunión informativa celebrada hoy, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.

Si bien en esta oportunidad solo expusieron nueve asociaciones de inquilinos, los representantes de éstas entidades plantearon que no se debe acelerar la reforma de la ley. También propusieron analizar "en detalle" la iniciativa para poder proteger a las familias que deben alquilar una propiedad.

La Comisión de Legislación General continuará con las rondas informativas con los sectores involucrados el martes 19 y miércoles 20 de abril, en la que podría estar presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

En tanto, el debate de los diputados para consensuar un dictamen entre el oficialismo y la oposición se hará el 25 y 26 de abril, con el objetivo de que la reforma sea sancionada en el recinto en la primera quincena de mayo, en base al cronograma acordado.

De esta manera, se cumpliría con el plazo que la Cámara se autoimpuso hace diez días, cuando las autoridades del cuerpo y de los principales bloques acordaron que el debate se debía agotar en 30 días hábiles contados desde el 5 de abril, es decir antes del 18 de mayo.

El primero en exponer hoy fue Giovanni Tesaro, jefe departamento jurídico de Defensa del Consumidor de Chaco, quien consideró que la ley "debe tener previsibilidad", al hacer referencia a la "falta de certidumbre" de la norma actual.

En tanto, Matías Sironi, representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de esa misma provincia, dijo que la ley actual "no contribuyó a dar soluciones a la crisis habitacional y profundizó la escasez de oferta", al advertir que "no tiene en cuenta la receptividad del turismo ni las actividades estacionales: la sola derogación es insuficiente para atender la problemática porque hay que atender las causas reales".

Por su parte, Roberto Diaz de la Unión de Inquilinos de Río Negro, advirtió que "hay personas viviendo en carpas, en autos o en colectivos" como consecuencia de la aplicación de la ley y consideró que "la situación es preocupante".

Desde San Luis, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Fernando Olcese, aseguró que "no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina, que es lo que hablamos permanentemente y tenemos que solucionar".

En tanto, Antonio Salinas, jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, aseguró que este año ya se han recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas" y señaló que están "relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.”

A su turno, la representante del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bower, señaló que "la ley provocó consecuencias en un sentido opuesto a lo que la ley pretendía: nació con buenas intenciones, pero provocó en nuestro mercado una disminución en la oferta de alquileres".

En tanto, Jonathan Villanueva, de Inquilinos por Entre Ríos, señaló que "el mercado es voraz y va en desmedro de los inquilinos" y rechazó los argumentos de los propietarios y martilleros al señalar que dicen "mentiras" y "ocultan información cuando dicen que los 3 años no dan previsibilidad y el que dice eso es porque no alquila".

El representante del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, pidió "reducir el plazo y volver a los contratos de dos años porque le acrecentó el gasto al inquilino" y señaló que "es imposible no actualizar los alquileres cada seis meses".

Por último, desde Inquilinos Organizados de Luján dijeron que "vengo a representar la voz de las mujeres jefas de hogar, disidencias y migrantes; ya que nos encontramos en una odisea constante por la asimetría entre inquilinos y el mercado inmobiliario”. (Télam)