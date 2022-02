La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal afirmó que es "irresponsable" que se debata sobre la postura de la oposición respecto al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que remarcó que hasta ahora hay "un papel en blanco, no se sabe de qué se trata el acuerdo".

"Ningún dirigente de Juntos por el Cambio quiere el default pero me parece irresponsable que la mirada esté puesta hoy en lo que va a hacer la oposición cuando tenemos un papel en blanco, porque no sabemos de qué se trata el acuerdo", sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

En declaraciones televisivas, la referente opositora remarcó que "hay una vicepresidenta (Cristina Kirchner) en silencio y un jefe de bloque que renunció a su cargo por eso (Máximo Kirchner)". "Ni siquiera sabemos cuántos votos van a tener en el Senado y en la Cámara de Diputados.

María E Vidal

"Hay una responsabilidad primaria en el oficialismo", destacó Vidal. Asimismo, la dirigente del PRO se quejó de que hay una "doble vara al interior del oficialismo" y explicó: "Cuando un sector del Gobierno no quiere acordar con el Fondo porque dice que es un ajuste, lo que hicieron con los jubilados, ¿qué es?, el cincuenta por ciento de la inflación, ¿qué es? ¿eso no es un ajuste? Está claro que acá hay una doble vara y privilegios que no son aceptables".

"En este contexto de Argentina, lo que correspondería es que Cristina renunciara a sus jubilaciones", lanzó la diputada nacional de Juntos por el Cambio. (GLP)