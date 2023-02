La Federación Agraria Argentina (FAA) y otras entidades rurales se movilizarán mañana en el sur de Santa Fe, en un acto en el que reclamarán más medidas de ayuda destinadas a paliar las pérdidas que enfrentan los productores a causa de la sequía.

La convocatoria, que dará comienzo a las 8, tendrá su epicentro en el cruce de la ruta 90 y autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la localidad de Villa Constitución, en Santa Fe.

"Estamos tratando de que no asista ningún político, porque nos empaña la realidad del productor. No queremos que sea una movida política porque la realidad del productor, por las inclemencias del clima y la situación económica, es para interpelar a todo el acto político", dijo el presidente de FAA, Carlos Achetoni, en diálogo con radio Continental.

Según Achetoni, la demanda de los productores pasa por la necesidad de contar con más celeridad en la asistencia crediticia, mejores líneas de financiamiento y la suspensión de todas los embargos por falta de pagos de impuestos por parte de AFIP, entre otras cuestiones.

La convocatoria de Federación Agraria cuenta con la adhesión de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, las entidades que en conjunto conforman la denominada Mesa de Enlace.

"El productor siente la falta de política pública para sortear esta situación", dijo Achetoni.

La semana pasada, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, cuestionó el llamado a la asamblea nacional de productores y llamó al diálogo.

“No se puede decir que el Estado no está presente y que no está cerca; y que no nos estamos ocupando y no estamos trabajando. Obviamente, la expectativa hay que ponerla en un lugar razonable porque no hay política del Estado que reemplace lo que es el ciclo normal de lluvias”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio 10.

Al respecto, destacó la puesta en marcha de un programa de compensación en el que se inscribieron casi 4.500 productores e implicó una inversión de más de $ 3.600 millones para quienes tengan hasta 100 hectáreas de maíz y hasta 400 de soja.

También destacó el programa Impulso Tambero “con aportes de hasta $ 600.000 por cuatro meses para tamberos de hasta 5.000 litros diarios y un aporte adicional para los de hasta 1.500 litros”, el cual –afirmó- implicó “una inversión de más de $8.150 millones” y una inscripción de “casi 4.400 productores”.

De todas formas, reconoció que hay “productores que vienen de tres años de sequía”, y que por ello el objetivo de su área es que “no se caiga ningún productor y que cada uno siga sembrando, trabajando e invirtiendo”. (Télam)