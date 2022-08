“En Macachín somos seis mil personas y tenemos trabajo pleno”. Las palabras pertenecen al intendente Jorge Luis Cabak, que se mostró preocupado porque no hay suficientes personas para trabajar en el gasoducto. Desde la Secretaría de Trabajo municipal lanzaron una convocatoria para recibir CVs. El lunes habían recibido 120. Mientras tanto, llamó al resto de los intendentes del sur pampeano para cubrir con gente de la región todo lo que se pueda.

Son conocidas historias de cómo grandes obras cambiaron el día a día de pequeños lugares. Energía Argentina (la ex Enarsa) le adjudicó a BTU la construcción del último tramo del gasoducto Néstor Kirchner por 55.300 millones de pesos: serán 133 kilómetros de cañería, desde el kilómetro 440 de la traza, en La Pampa, hasta Salliqueló. La empresa ya está instalando el obrador en Macachín. Desde la comuna le facilitaron un predio entre el Polideportivo y la Circunvalación. A cambio la firma hará obras de infraestructura como alambrado olímpico, iluminación de galpones y sanitarios. Pero el problema es personal y el alojamiento, para un pueblo que no está acostumbrado a tamaño movimiento.

“Para Macachín significará un microclima económico, especialmente en los servicios”, remarcó el jefe comunal. «Ya hay unas 200 personas en el pueblo que agotaron los lugares de alojamiento, no tienen dónde dormir. Además, no hay mano de obra porque en la localidad hay pleno empleo».

Otro de los inconvenientes es la capacidad hotelera: “Desde septiembre a diciembre va a haber una serie de eventos y están pensando en traer tres o cuatro conteiner”, anticipó Cabak. El intendente afirmó que, ante las grandes expectativas, ya contrataron 22 combis para salir con la gente desde la localidad al campo, y piensan adquirir un servicio de catering para llevar comida.

“Vamos a abrir una convocatoria a toda la provincia de La Pampa para quien quiera instalarse para trabajar”, aseguró el titular del área de Trabajo, Marcelo Pedehontáa, luego del encuentro en el municipio de Macachín con intendentes pampeanos. “La demanda de mano de obra de este emprendimiento, Macachín por sí sola no la va a poder cubrir. Entonces la opción es juntarnos con todos los intendentes de la región para que, por ejemplo el traslado de los trabajadores, sea menos dificultoso”, agregó.

La gama es amplia. Choferes, plomeras/os, cocineras/os, chapistas, mecánicas/os, soldadoras/es. Los sueldos, bajo convenio de UOCRA, serán un diferencial, porque se regirán con los valores del sector energético. “Hay cuestiones como los traslados, la limpieza que necesita la empresa, que los podemos armar en La Pampa tranquilamente. Esta es una obra estratégica para el país, es avanzar hacia la independencia energética –continuó Pedehontáa–. Tenemos que tratar que la gran mayoría de los 400 o 600 empleados que van a necesitar sean de la provincia de La Pampa, por dos cuestiones: para que el pampeano que está desocupado pueda acceder a trabajo, y también para que la mayor parte de la inversión que se va a hacer durante un año y medio en tierras pampeanas, queden en la provincia”.

Sobre lo que busca (o necesita) la empresa, aseveró: «los más calificados que necesitan son los soldadores, y hoy vos no formas un soldador calificado en tres semanas. Con lo cual, es muy probable que esos equipos vengan directamente con la empresa más alguno que podamos sumar desde acá. Para puestos como chofer con carnet profesional, personal para mantenimiento, tanto hombres como mujeres, son trabajos que podemos cubrir tranquilamente. Se abre un abanico de posibilidades muy interesante para no solamente Macachín sino para todo el conglomerado pampeano, que puede dar respuestas a los trabajos que se necesitan».

La llegada de 200 trabajadores generó que la empresa tenga que salir a alquilar un salón de eventos y remodelarlo para oficinas. «El movimiento es tan grande como la obra –anticipó Cabak–. Por ejemplo alquilaron 22 combis para transportar a los obreros y técnicos hasta la traza del tendido del ducto, intermediación que hizo un transportista local. La empresa ya está previendo instalar su infraestructura funcional. Por ejemplo, tienen previsto instalar algunos containers en el predio que les prestamos como oficinas».

Pedehontá no se olvidó del cruce con la diputada, y es gobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, que durante su visita reciente a la provincia afirmó: «si cada 100 empleados registrados formales hay 121 empleados públicos, la situación es insostenible». Pedehontá le respondió que ella «miente» porque allí el empleo privado supera a la cantidad de agentes en el Estado: 92.781 contra 40.143: «Hoy no hay mano de obra desocupada en La Pampa, sino no estaríamos en este dilema»