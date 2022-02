Con pocos precios cuidados en sus góndolas, con presión impositiva creciente y locales que cierran en el micro y macro centro, los super chinos se instalan en el interior para volverse competitivos. "La realidad es que la economía argentina vive un momento de estanflación, que hace muy difícil la operatoria de los autoservicios de cercanía y los gobiernos, nacional, municipal, en vez de ayudar a generar trabajo y ofertas de bocas de expendio a los vecinos nos matan a impuestos y regulaciones", explicó a NA Yolanda Durán de CEDEAPSA, la cámara empresarial que reúne a los dueños de negocios que provienen del sudeste asiático. Pero, para la dirigente empresarial, el principal motivo de preocupación se halla en el alza del costo de vida que no permite a los clientes de los autoservicios comprar de manera más holgada

Y, el diagnóstico de estanflación, un término económico que remite a un momento de estancamiento de la actividad al tiempo que el ritmo de la inflación no cede, viene registrándose desde hace meses, según su visión. Lo cierto es que según las recientes mediciones de consultorías de consumo los súper chinos tuvieron un respiro y, por primera vez en muchos meses, lograron romper una tendencia con balance negativo en la comparación con las grandes cadenas del sector que tienen mayor poder de realizar ofertas para fidelizar clientes y cuentan con los programas oficiales de Precios Cuidados. Según relevó la consultora Focus Market dirigida por Damián Di Pace, en el primer mes del año hubo un crecimiento masivo del "2,5% en consumo y 55,9% en facturación en comparación con el mismo período del año anterior", inflación del 50,9% anual de por medio. Pero el dato interesante para los autoservicios de cercanía se manifestó "en que durante enero se revierte la venta en canales de comercialización de consumo masivo. Las grandes superficies comerciales desaceleran su crecimiento frente al crecimiento en formatos de cercanía de hasta 500 metros cuadrados. El aumento en el precio de los alimentos incluso dentro del programa precios cuidados diversifica la elección de compra por parte de los consumidores". Acaso una de las razones de este punto a favor de los comercios asiáticos se deba a la reconversión y traslación que debieron realizar de sus negocios. La pandemia y las extensas cuarentenas que impusieron el trabajo a distancia o home office tornaron al micro y macro centro en "pueblos fantasmas", y no sólo los locales gastronómicos, comercios minoristas, y locales en shopping sufrieron pérdidas sino que muchos autoservicios de la zona debieron bajar las persianas. Se estima que cerca de 200 autoservicios cerraron producto de los cambios generados por la crisis económica del Covid-19 y muchos de los comerciantes decidieron establecer sus negocios en ciudades con menos habitantes para continuar sus operaciones. De esta manera, "comenzamos a ofrecer nuestros servicios a los vecinos de Pehuajó, Mercedes, Balcarce, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Tapalqué, General Belgrano, Chacabuco, 25 de Mayo, Navarro y San Pedro, en Buenos Aires y ciudades de la provincia de Neuquén, Santa Fe o Tucumán, muchas veces en calles de tierra pero con vecinos que necesitaban un local de cercanía", enumeró Yolanda Durán. Sin embargo, no todo es un lecho de rosas en el cambio de localidad. La titular del CEDEAPSA sostuvo que "lamentablemente los intendentes cuando son candidatos buscan y prometen la llegada de inversiones pero, luego, cuando asumen, piden dinero en moneda extranjera para aprobar las habilitaciones y si no aparece te podés quedar esperando mucho tiempo por un permiso para trabajar o comerciar. Los vicios de la política y las tasas nacionales y municipales ahogan la posibilidad de crecimiento de la actividad que sólo redunda en beneficios para los vecinos, por contar con más bocas de expendio de cercanía y por la creación de puestos laborales que supone cada apertura de un nuevo emprendimiento". A pesar de las dificultades señaladas, la estrategia de relocalización parece haber funcionado en el comienzo de este año porque según Osvaldo Del Río de la consultora Scentia, "enero registró un crecimiento para las ventas de productos de consumo masivo en supermercados y autoservicios. Hubo un alza de 6,9% respecto al mismo mes del año pasado, manteniendo una tendencia positiva que comenzó en julio de 2021. Las ventas fueron positivas en todos los canales". Pero crecieron más en los autoservicios de cercanía que en las grandes cadenas de supermercados. Mientras que en los autoservicios hubo un crecimiento de 12,5% en las grandes cadenas fue de 0,7%, en comparación entre enero de 2022 y el mismo mes del año pasado. Sin embargo, la consultora Scanntech, que midió ventas en 640 supermercados independientes y autoservicios de todo el país, en el mes de Diciembre, parece darle la razón a Yolanda Durán al reportar que "...en el último mes del año, el consumo retrocedió -1,9%, desacelerando la caída del mes anterior". Además, está consultora publicó que "el acumulado enero-diciembre 2021 dejó un saldo negativo de 7,4% en esos canales y el consumo cayó tanto en el área metropolitana como interior del país". "Todas las familias de productos perdieron en consumo durante el último año frente a 2020: alimentos (-13,9%), cuidado personal (-8,4%), limpieza (-6,3%) y con menor impacto las bebidas (-0,9%)

La compra en el autoservicio durante diciembre 2021 tuvo un ticket promedio de $821 incluyendo 5,6 unidades", sostuvieron en el reporte. "A esta situación me refería", afirmó la titular de la Cámara de autoservicios de origen asiático cuando recibió estos reportes, "es imposible seguir en algunos barrios y zonas si no hay un cambio urgente en la política económica. Los empresarios chinos ya no pueden sostenerse más. Necesitamos un plan diferente, que contenga el tipo de cambio, y genere empleo genuino. Ayudaría mucho que, por ejemplo, bajen la carga tributaria, la presión fiscal. Uno termina tributando más del 60 por ciento de lo que factura". Y, concluye, "no es un tema partidario, de apoyo a uno u a otro referente político. Es un pedido a la clase política, a los legisladores, a los intendentes, para que nos escuchen

Necesitamos que se controle la inflación, que se relaje la situación del dólar y los importados. Y que la gente llegue a fin de mes y no tarjeteando una compra en un supermercado para poder comer". ADE/OM NA