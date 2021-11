Los precios del trigo y del maíz cerraron con alzas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja marcó una sensible baja.

Por la oleaginosa con entrega inmediata y las fijaciones, se ofrecieron US$ 5 menos que ayer, en US$ 355 la tonelada, mientras que para la posición enero se negoció en US$ 353 la tonelada.

Respecto al maíz, las ofertas abiertas para la entrega disponible y contractual se ubicaron en US$ 205 la tonelada, US$ 5 por encima de la rueda previa.

En tanto, las entregas pactadas para diciembre y enero próximo se ubicaron en US$ 206 la tonelada.

Por el maíz de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega entre marzo, abril y mayo de 2022 fue de US$ 195.

Los precios de junio y julio se posicionaron en US$ 180 y US$ 175, respectivamente.

En cuanto al trigo con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, US$ 5 más que ayer.

Por el cereal con entrega en diciembre se ofrecieron US$ 235; en enero, US$ 245; y en marzo, US$ 255.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 200 la tonelada. (Télam)