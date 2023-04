Los precios del petróleo crudo cerraron hoy en alza y sumaron su cuarta semana seguida de ganancias, después de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) informara que la demanda mundial aumentaría hasta un récord este año gracias a la recuperación del consumo en China.

La AIE también advirtió de que los recortes de producción anunciados por los productores de la OPEP+ podrían agravar el déficit de oferta de petróleo y perjudicar a los consumidores.

Los futuros del crudo Brent subieron US$ 0,22, 0,26%, a US$ 86,31 por barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaron US$ 0,36, 0,44%, a US$ 82,52.

Ambos contratos operaron en alza por cuarta semana consecutiva (el Brent registró un aumento semanal de 1,5%, mientras que el WTI avanzó 2,4%), en su racha más larga desde junio de 2022.

MIRÁ TAMBIÉN Tombolini responsabilizó a los formadores de precios por los aumentos en alimentos

Esto se da en un contexto de relajación de las preocupaciones por la crisis bancaria del mes pasado y la inesperada decisión de la semana pasada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores liderados por Rusia, un grupo conocido como OPEP+, de recortar aún más el bombeo. (Télam)