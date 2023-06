Los precios internacionales del petróleo subieron hoy en torno al 1,2% en los principales mercados de referencia, ante las expectativas de que Estados Unidos pueda sortear una recesión y, así, no se vea tan afectada la demanda de energía en los próximos meses.

En Londres, los futuros del Brent subieron US$ 0,94 (1,24%), hasta US$ 76,61 el barril; y, en Nueva York, los futuros del WTI registraron un alza de US$ 0,89 (1,26%), hasta US$ 71,60; en los cierres más altos para ambos productos desde el 7 de junio.

El mercado se vio respaldado esta semana por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de no subir la tasa de interés -primera pausa en 18 meses- ante el dato positivo de inflación.

El 0,4% que arrojó el índice para mayo permite pensar que, tal vez, Estados Unidos logre evitar una recesión a pesar de la suba de tasas en estos meses.

A su vez, el jueves se informó que el rendimiento de las refinerías de petróleo chinas aumentó 15,4% en mayo con respecto al año anterior, alcanzando el segundo nivel más alto jamás registrado, además de la depreciación del dólar.

Otra posible razón de la suba de esta semana, según los analistas, fue el avance a las ventas del sector minorista en Estados Unidos en mayo, que crecieron pese a las presiones inflacionarias, y especialmente en productos como vehículos, materiales de construcción y electrodomésticos. (Télam)