Los precios de la soja y el maíz disponibles subieron hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que presentó un leve incremento en la actividad comercial y en la que reaparecieron las ofertas por trigo con entrega inmediata.

La soja con entrega disponible, descarga contractual y para las fijaciones se pactaron en cada caso a $48.825, con una suba de $825 respecto a la jornada del viernes pasado.

En tanto, el maíz con entrega inmediata se negoció a US$ 210 por tonelada, una suba de US$ 5 entre ruedas, mientras que la entrega contractual escaló US$ 3 y cerró también a US$ 210.

Luego, para la descarga de mercadería entre agosto y septiembre también se ofrecieron de manera abierta US$ 210 por tonelada, lo que significó un aumento de US$ 3 y US$ 1, respectivamente .

Finalmente, el segmento octubre-diciembre se mantuvo en US$ 210.

En lo que respecta al trigo, reaparecieron las ofertas por el cereal con entrega inmediata y contractual, y se ubicaron en US$ 290 por tonelada. Luego, el tramo comprendido entre el 15 de agosto al 15 de septiembre experimentó un recorte de US$ 10 y se pactó también a US$ 290.

Por trigo de la cosecha 2022/23, no se registraron ofertas abiertas de compra.

Por último, el girasol cerró nuevamente estable a US$ 500 la tonelada. (Télam)