Los precios de los principales granos cerraron con alzas en el mercado de Chicago, tras la disfusión de informes que dieron cuenta que en las zonas productivas de EEUU se registraron desmejoras en la calidad de los cultivos, a lo que se sumaron los recurrentes ataques rusos sobre puertos ucranianos en el Mar Negro.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 0,83% (US$ 4,13) hasta los US$ 499,81 la tonelada, mientras que la posición noviembre avanzó 0,82% (US$ 4,13) para posicionarse en US$ 505,69 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la desmejora en la condición del cultivo en Estados Unidos del 58% al 53%, lo que alimenta las expectativas del mercado respecto a que la cosecha de la actual campaña será menor a la esperada.

La harina de soja acompañó al poroto, con una mejora del 0,44% (US$ 1,98) a US$ 449,84 la tonelada, mientras que el aceite bajó 0,98% (US$ 14,33) para posicionarse en US$ 1.440,70 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN En el bimestre julio-agosto se redujo la cantidad de locales vacíos para comercios en CABA

Por su parte, el contrato más próximo del maíz ganó 0,10% (US$ 0,20) y cerró a US$ 185,62 la tonelada, no así las posiciones más lejanas que concluyeron la sesión con signo negativo.

El suba se explica por la compra de contratos de los fondos especulativos, mientras que las bajas se dieron como consecuencia de "la presión del avance de la cosecha en los Estados del sur y por la fuerte competencia que continúa ejerciendo el grano de Brasil que ingresa en el circuito comercial apuntalando el muy buen ritmo de las exportaciones del país sudamericano", indicaron los analistas de Granar.

Por último, el trigo avanzó 1,48% (US$ 3,12) y se ubicó en US$ 213,48 la tonelada, debido nuevos ataques rusos con drones sobre instalaciones portuarias de Ucrania sobre el río Danubio, que continúan restringiendo las operaciones en Izmail, la principal terminal sobre esa vía navegable alternativa al Mar Negro. (Télam)