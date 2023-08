Los granos cerraron con saldo dispar en el mercado de Chicago, con subas en la soja de la mano de una mayor actividad compradora china y bajas para el trigo y el maíz.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 0,10% (US$ 0,55) hasta los US$ 525,99 la tonelada, mientras que la posición septiembre avanzó 0,12% (US$ 0,64) para posicionarse en US$ 497,97 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una nueva venta de mercadería estadounidense a China y la especulación por parte del mercado de que el USDA va a reducir la estimación de rendimiento del cultivo en su próximo informe.

El USDA informó hoy la compra por parte del gigante asiático de 251.000 toneladas de soja norteamericana, lo cual apuntaló los precios en Chicago.

En cuanto a las expectativas de los operadores, "en promedio los privados prevén un rinde promedio estadounidense de soja en 34,50 quintales por hectárea (qq/ha), contra los 34,97 qq/ha de julio, mientras que la cosecha la proyectan en 115,56 millones de toneladas, por debajo de los 117,03 millones del informe del mes pasado", indicó la corredora de granos Granar.

El aceite acompañó al poroto, con una suba del 0,31% (US$ 4,63) hasta los US$ 1.472,44 la tonelada, mientras que la harina bajó 1,59% (US$ 7,61) y se posicionó en US$ 469,91 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,97% (US$ 1,87) y se ubicó en US$ 189,35 la tonelada, como consecuencia de "la fuerte competencia que sigue enfrentando Estados Unidos en el mercado de exportación, cuando resta cerca de un mes para el arranque de la cosecha", dijeron los analistas de Granar.

Al respecto, ayer la Asociación de Exportadores de Cereales de Brasil (ANEC) estimó los despachos en un rango de 7,80 a 9,80 millones de toneladas, volumen récord para el país sudamericano.

"En la misma línea se anotaron las mayores ventas en la Argentina, concentradas en un período corto de tiempo por el incentivo que genera el actual régimen cambiario especial para la liquidación del cereal de la campaña 2022/2023", agregaron desde la corredora.

Por último, el trigo cayó 3,23% (US$ 7,81) y alcanzó los US$ 233,32 la tonelada, por la falta de novedades en torno de los puertos de Ucrania y de Rusia tras los ataques cruzados de la semana pasada.

"Entre los operadores crece la percepción de que estos eventos podrían haber llevado a los gobiernos de ambos países a entrar en razón en cuanto a lo mucho que podrían perder si los ataques a puertos marítimos y fluviales se salen de cauce. La novedad aplica, sobre todo, para el Kremlin, cuando sus terminales sobre el Mar Negro y sobre el Mar de Azov están atestadas de buques que buscan cargar trigo", comentaron al respecto los especialistas. (Télam)