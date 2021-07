Los precios de los granos volvieron a caer con fuerza en el mercado de Chicago, con pérdidas superiores a los US$ 30 en el caso de la soja y de US$ 16 en el maíz, tras las lluvias registradas en zonas productoras de Estados Unidos que desataron un desprendimiento masivo de contratos que estaban en poder de fondos especulativos.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 6,06% (US$ 32,35) hasta los US$ 501,09 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 6,20% (US$ 32,70) para cerrar a US$ 493,93 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las lluvias beneficiosas para el cultivo en Estados Unidos y pronósticos de que las mismas continuarán en los próximos días.

Esto produjo una masiva toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, que liquidaron los contratos que tenían en su poder ante la previsión climática.

MIRÁ TAMBIÉN Amplían planta de acopio de cereales y oleaginosas en Chaco

Los subproductos de la soja acompañaron la caída, con una baja del 4,47% (US$ 65,92) en el aceite hasta los US$ 1.407,19 la tonelada, mientras que la harina se desplomó 6,55% (US$ 27,45) y concluyó la jornada a US$ 391,31 la tonelada.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el movimiento negativo de los precios de estos derivados también se debió a a previsión de que la Unión Europea (UE) importará menor cantidad de biocombustibles este año.

Por su parte, el maíz retrocedió 5,91% (US$ 16,24) y se posicionó en US$ 258,26 la tonelada.

Como en el caso de la soja, las lluvias en zonas productoras en Estados Unidos fueron la principal razón de la baja.

MIRÁ TAMBIÉN El ministro de Economía confirmó reuniones con el FMI durante el encuentro del G20

Por último, el trigo cedió 3,98% (US$ 9,46) y se ubicó en US$ 227,81 la tonelada, como consecuencia del firme avance de la cosecha en Norteamérica y Europa, las lluvias en Estados Unidos y el efecto arrastre que ocasionaron las bajas en soja y maíz. (Télam)