Los precios de los granos operaron hoy estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un mayor nivel de actividad y que no tuvo como referencia a Chicago debido al feriado del Día de Acción de Gracias en EEUU.

Las ofertas entre industrias por la soja disponible y por fijaciones se mantuvieron en $62.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega disponible y contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 235 y US$ 230 la tonelada respectivamente, mientras que la entrega en diciembre se mantuvo estable en US$ 240 y enero en US$ 245.

Respecto al maíz de la cosecha 2022/23, la descarga entre febrero y marzo 2023 volvió a alcanzar los US$ 245; abril, US$ 240; mayo, US$ 235; junio, US$ 220; y julio, US$ 215.

MIRÁ TAMBIÉN El presidente Alberto Fernández se reunió con Carlos Castagneto, titular de la AFIP

Por su parte, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 225, sin que se registraran ofertas en el segmento trigo. (Télam)