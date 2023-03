Los precios de los granos cerraron a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, en una jornada con caída generalizadas en las cotizaciones.

Las ofertas para el segmento disponible de la oleaginosa y las fijaciones de mercadería mostraron un descenso de $4.000, en $74.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, US$5 por debajo del cierre de ayer.

La descarga en marzo, abril y mayo del maíz se sostuvo en US$ 240; junio, US$ 230; julio, US$ 215; y agosto, US$ 205.

En cuanto al trigo, la entrega pactada entre marzo y mayo se ubicó en US$ 270 la tonelada, US$ 5 menos que en la rueda previa.

Por último, el girasol se negoció a US$ 330 y el sorgo a US$ 240. (Télam)