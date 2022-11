Los precios de los granos cerraron la jornada con pérdidas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con los resultados registrados en el mercado de Chicago.

Por la soja con descarga disponible y para las fijaciones de mercadería, se presentaron ofertas abiertas de $ 60.000 la tonelada, con una baja de $2.000 frente a la víspera.

En lo que respecta al maíz disponible, las propuestas presentadas por los operadores fueron US$ 5 menor a las del miércoles, en US$ 235 la tonelada.

Luego, para la descarga de mercadería entre diciembre y enero 2023, las ofertas se ubicaron en US$ 240 y US$ 245 respectivamente, lo que implicó una caída de US$ 5 para ambos tramos.

En cuanto al maíz correspondiente a la cosecha 2022/23, el segmento febrero-mayo 2023 descendió a US$ 250; junio a US$ 220; y julio a US$ 210.

Por sorgo, se ofrecieron US$ 220, mientras que no se realizaron negocios con girasol ni con trigo. (Télam)