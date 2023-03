Los precios de los granos cerraron la jornada con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, con los operadores expectantes sobre la decisión que puede tomar mañana la Reserva Federal de EEUU (FED) sobre la tasa de interés y por el avance firme de los envíos a través del denominado "corredor seguro" de granos en el Mar Negro, en medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,27% (US$ 6,98) hasta los US$ 539,03 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 1,24% (US$ 6,71) para posicionarse en US$ 532,23 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la liquidación de contratos por parte de los fondos de inversión en la antesala de una nueva reunión de la FED para decidir si sube o no la tasa de interés de referencia.

A esto se sumó el ágil ingreso de la cosecha récord de Brasil en el circuito comercial y la falta de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense, apuntó la corredora de granos Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Repunte del petróleo por apoyo oficial a bancos, mientras inversores esperan decisión de la FED

Los subproductos de la soja acompañaron la caída del poroto, con un retroceso del 3,01% (US$ 38,58) en el caso del aceite hasta los US$ 1.239,86 la tonelada, mientras la harina hizo lo propio por 0,45% (US$ 2,31) y se ubicó en US$ 507,71 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 0,47% (US$ 1,18) y se posicionó a US$ 248,08 la tonelada, como consecuencia de la inestabilidad financiera global y por la continuidad del corredor seguro para granos en el Mar Negro.

Limitó las pérdidas nuevas ventas del grano amarillo estadounidense a China por 136.000 toneladas.

Por su último, el trigo cayó 2,49% (US$ 6,43) y cerró las operaciones a US$ 251,05 la tonelada, producto de "la abundante oferta de trigo de Rusia y de Australia, además del hecho de haber despejado, al menos de momento, las turbulencias en torno de la continuidad de las exportaciones de Ucrania a través del corredor seguro sobre el Mar Negro", explicaron los especialistas de Granar.

(Télam)