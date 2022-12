El precio de la soja finalizó la jornada con una baja superior a los US$ 7 en el mercado de Chicago por problemas de competitividad del grano estadounidense, en una jornada en la que el trigo y el maíz también marcaron retrocesos.

El contrato de enero de la soja cayó 1,31% (US$ 7,1) hasta los US$ 536,7 la tonelada, mientras que la posición marzo cayó 1,36% (US$ 7,4) para posicionarse en US$ 537,7 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la competitividad de la soja brasileña frente a la norteamericana y los pronósticos de nuevas lluvias en zonas productivas de la Argentina, que beneficiarían la siembra de la oleaginosa.

La harina de soja acompañó la baja del poroto, con una merma en su posición más cercana del 3% (US$ 15,3) hasta los US$ 495 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,65% (US$ 23,1) para posicionarse en US$ 1.420 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz retrocedió 0,65% (US$ 1,8) y se ubicó en US$ 275 la tonelada, como consecuencia de la competencia del maíz brasilero y argentino, sumado a "la baja fluidez de exportaciones norteamericanas" y preocupaciones de un recesión que afecte la demanda de commodities agrícolas, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo resignó 0,06% (US$ 0,2) y se posicionó en US$ 309,9 la tonelada, debido a una merma en la dinámica de las exportaciones de trigo estadounidense, y una suba en las exportaciones del cereal ruso hacia Siria y Turquía. (Télam)