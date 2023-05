Los precios de los granos iniciaron la semana en Chicago con subas generalizadas que se debieron, principalmente, a compras de oportunidad y a las previsiones de tiempo seco en el medio oeste estadounidense.

El contrato de julio de la oleaginosa avanzó 2,6% (US$ 12,49) hasta los US$ 492,82 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó 2,2% (US$ 10,11) para posicionarse en US$ 468,67 la tonelada.

"Tras caer más del 5% durante la semana pasada, los precios de la soja tuvieron hoy un repunte parcial en Chicago por un reacomodamiento de las posiciones de los especuladores, pero, también, por pronósticos que auguran tiempo seco y caluroso en las próximas semanas”, indicaron los analistas de la corredora Granar.

El maíz, en igual sentido, escaló 2,97% (US$ 6,49) y se ubicó en US$ 224,79, luego de caer más del 5% durante la semana anterior.

“Además de compras de oportunidad de los inversores, influyeron en la recuperación de la plaza los pronósticos de tiempo seco y caluroso para, al menos, las próximas dos semanas sobre buena parte del cinturón maicero/sojero del Medio Oeste", precisó Granar.

Por último, el precio del trigo subió 0,2% (US$ 0,46) y se ubicó en US$ 222,76 la tonelada, debido al "buen reporte semanal sobre la inspección de embarques estadounidenses, donde el USDA relevó despachos de trigo por 407.683 toneladas, por encima de las 263.439 toneladas del informe precedente".

