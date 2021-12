Los precios de los granos cerraron con leves alzas en el mercado de Chicago en la mayoría de sus posiciones, por el accionar comprador de los fondos de inversión, a excepción del contrato con vencimiento más próximo de la soja, que culminó la jornada con bajas.

El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,20% (US$ 1,01) hasta los US$ 498,43 la tonelada, mientras que el de marzo ganó 0,05% (US$ 0,28) para concluir en US$ 502,93 la tonelada.

Si bien la posición más cercana a su vencimiento cerró con pérdidas por toma de ganacias, el resto de los contratos concluyeron al alza como consecuencia del clima seco en zonas productoras de Brasil y Argentina, que podría afectar al cultivo.

Sus subproductos también tuvieron un cierre dispar , con una mejora del 0,26% (US$ 3,31) en el aceite hasta los US$ 1.250 la tonelada y una caída del 0,12% (US$ 0,55) en la harina, para concluir la jornada a US$ 457,89 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,12% (US$ 0,30) y cerró a US$ 238,87 la tonelada, por compras técnicas de los fondos especulativos y por la persistencia de preocupaciones acerca de la producción sudamericana.

"Los pronósticos de clima seco en el sur de Brasil se sostienen para las próximas semanas, por lo que se espera que la cosecha se vea afectada en esa región", indicó la BCR.

Por último, el trigo mejoró 0,54% (US$ 1,56) y se posicionó en US$ 289,45 la tonelada, como consecuencia, por compras técnicas y de oportunidad luego de haber caído más del 2% en la jornada de ayer. (Télam)