Los precios de los granos iniciaron la semana mayoritariamente alcistas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con lo que sucedió en Chicago, el mercado internacional de referencia.

De esta forma, por la soja disponible los ofrecimientos se ubicaron en US$ US$ 418 la tonelada, un alza de US$ 3 respecto al viernes pasado.

En tanto, las entregas contractual y para fijaciones de mercadería se pactaron en US$ 420 por tonelada, una suba de US$ 5 respecto al viernes.

En moneda local, las ofertas para las tres posiciones nombradas alcanzaron los $ 46.770.

Luego, para la mercadería con descarga entre abril y mayo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 415 y US$ 420, respectivamente, un incremento de US$ 5 por encima de la rueda anterior, en ambos casos.

Por su parte, el maíz con descarga disponible cerró en US$ 255 la tonelada, lo que implicó un aumento de US$ 15 entre ruedas; mientras que para la entrega contractual, el mejor valor ofrecido se ubicó en US$ 250, US$ 10 por encima del precio del viernes.

Para la entrega entre abril y mayo también se ofrecieron US$ 255 por tonelada, subas de US$ 15 en ambos casos.

Por el cereal de la cosecha tardía, la posición junio subió US$ 5 hasta US$ 235 la tonelada, mientras que para la entrega en julio y agosto, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 230, una escalada de US$ 10 en el caso de julio.

Por otro lado, el trigo con descarga hasta el 10/04 se pactó a US$ 310, mientras que para la descarga entre abril y mayo, los ofrecimientos registraron un incremento de US$ 5 y cerraron en US$ 310.

Además, las ofertas para el tramo comprendido entre diciembre y febrero del 2023 se mantuvieron estables en US$ 270.

Las ofertas por sorgo con entrega inmediata y contractual se ubicaron en US$ 230, US$ 10 por encima de la última rueda.

Por último, el girasol con descarga comprendida entre abril y junio cerró nuevamente a US$ 500 la tonelada. (Télam)