Los precios de los granos cerraron estables en le mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que el maíz volvió a concentrar el interés de los operadores.

Las ofertas por el cereal con entrega inmediata se sostuvieron en US$ 240 la tonelada.

Por su parte, por el maíz del próximo ciclo comercial, el contrato disponible subió US$ 5 hasta alcanzar los US$ 240 la tonelada; abril se ubicó en US$ 240; mayo en US$ 235; junio en US$ 225; julio en US$ 215; y agosto en US$ 210 la tonelada.

En cuanto a la soja con entrega inmediata y fijaciones, las ofertas se mantuvieron en $78.000 la tonelada.

Por último, el trigo cerró sin cambios en US$ 280, el girasol en US$ 360 y el sorgo en US$ 255.

