Los precios de la soja y el maíz cerraron sin cambios en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo disponible marcó una suba de US$ 3.

De esta manera, el cereal cerró a US$ 195 la tonelada, en tanto que el contrato de agosto se negoció a US$ 200 la tonelada.

Sobre las posiciones de la futura campaña 2021/22, se ofreció de forma abierta US$ 185 la tonelada por el trigo con entrega entre noviembre y diciembre, US$ 10 por debajo de la mejor oferta de ayer.

Por su parte, el contrato de enero se ubicó en US$ 188 y febrero en US$ 190.

Por la soja con entrega inmediata y para fijaciones se ofrecieron de forma abierta US$ 307 la tonelada, sin cambios con respecto a la víspera.

En moneda nacional, el precio de referencia fue de $ 29.320 la tonelada.

Además, se destacó una oferta de US$ 310 la tonelada para entrega en julio de soja calidad exportación.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual se ofrecieron US$ 185 la tonelada.

El mismo precio se repitió para las entregas pactadas entre julio y septiembre próximo, sin modificaciones respecto al lunes.

Para la entrega en octubre la oferta se posicionó en los US$ 190 la tonelada, con noviembre en US$ 195.

En cuanto al segmento de la nueva campaña, se mantuvo la oferta por maíz temprano en US$ 175 la tonelada para las entregas entre marzo y mayo, con la oferta para entrega entre junio y julio cediendo US$ 5 hasta US$ 160 la tonelada.

En el mercado de girasol, la oferta para la entrega disponible se ubicó en US$ 330 la tonelada. (Télam)