Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un nivel de actividad similar al de la jornada previa.

La soja con entrega inmediata y para fijaciones se negoció a US$ 333 la tonelada, US$ 2 por debajo de la víspera.

En cuanto a la oferta contractual, el precio cayó US$ 5 hasta los US$ 330 la tonelada.

En tanto, el maíz con descarga inmediata cerró sin cambios a US$ 180 la tonelada, mientras que la posición septiembre se pactó a US$ 185; octubre, a US$ 190; noviembre, a US$ 185; y el tramo intermedio, entre el 1 y el 15 de noviembre, a US$ 192.

En cuanto al cereal de la próxima campaña, la mejor oferta para la entrega en marzo del año próximo se ubicó en US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio, US$ 175; julio, US$ 165.

Por el trigo con entrega en octubre, se ofrecieron US$ 230 la tonelada, sin cambios respecto a la rueda previa.

Luego, por el cereal de la próxima cosecha, se ofrecieron para la entrega en noviembre, diciembre y enero US$ 230; febrero, US$ 235; marzo, US$ 235; y abril, US$ 240.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 la tonelada. (Télam)