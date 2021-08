Las cotizaciones de los granos cerraron hoy con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con las fuertes pérdidas registradas en el mercado de Chicago.

Por la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones, se ofrecieron US$ 5 menos hasta los US$ 340 la tonelada sobre el final de la jornada.

En pesos, dichas posiciones se ubicaron en $ 33.010 la tonelada.

En maíz, la mercadería con entrega disponible se negoció a US$ 180 la tonelada, mientras que para el segmento contractual se ofrecieron US$ 7 menos que en la previa hasta US$ 183.

Por su parte, la entrega en septiembre se mantuvo sin cambios en US$ 190; octubre, US$ 195; y noviembre y diciembre, US$ 200.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, se obtuvieron bajas generalizadas respecto a la rueda previa.

Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 195; abril/mayo, US$ 190; junio, US$ 172; y julio, US$ 170.

Por el trigo de la actual cosecha solo se presentaron ofertas para descargar en septiembre en US$ 225 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 5.

Por el cereal de la nueva cosecha, la oferta para descargar entre noviembre y diciembre se ubicó en US$ 220; enero, US$ 223; y febrero, US$ 225.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 380 la tonelada. (Télam)