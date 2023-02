Los precios de los granos cerraron con subas en el mercado de Chicago impulsados por la sequía que enfrentan áreas productivas de soja en la Argentina y el frío que amenaza a zonas con siembra de trigo en Estados Unidos.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,02% (US$ 0,1) hasta los US$ 566,9 la tonelada, a la vez que la posición mayo avanzó 0,12% (US$ 0,7) para posicionarse en US$ 564,2 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la persistente sequía y las lluvias insuficientes registradas en gran parte de la zona productiva de la Argentina, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A esto se sumó un nuevo avance en el precio de la harina de soja, que ganó 0,93% y cerró a US$ 555,6 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,55% (US$ 7,3) a US$ 1.327,3 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz avanzó 0,63% (US$ 1,7) para posicionar se US$ 269,6 la tonelada, como consecuencia de los menores stocks mundiales registrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), aunque la suba fue limitada por una toma de ganancias de los fondos especulativos.

Por último, el precio del trigo mejoró 0,55% (US$ 1,6) y cerró a US$ 290,4 la tonelada, por clima frío y seco en las llanuras estadounidenses. (Télam)