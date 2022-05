Los precios de los granos cerraron la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, gracias a la buena performance exportadora de Estados Unidos y ante la existencia de inconvenientes climáticos en zonas productoras.

El contrato de mayo de la oleaginosa se incrementó 0,52% (US$ 3,22) hasta las US$ 616,74 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,39% (US$ 2,39) hasta los US$ 605,17 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las buenas ventas externas de poroto de soja del actual ciclo comercial en EEUU, junto con rumores sobre una reactivación de la demanda china en la zona del Golfo, sumado los atrasos que siguen evidenciando las tareas de siembra en la zona del Medio Oeste.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó hoy ventas de soja 2021/2022 por 734.600 toneladas, por encima de las 481.300 toneladas del reporte anterior y del rango previsto por los operadores, de entre 200.000 y 575.000 tonelada.

No obstante, "la posibilidad de que algunos productores se decanten por sembrar soja en lugar de maíz luego de haber perdido la ventana ideal de siembras de granos amarillos limito las subas", indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La harina de soja siguió la tendencia del poroto, con una mejora del 0,40% (US$ 1,87) hasta los US$ 462,85 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,66% (US$ 12,79) para ubicarse en torno a los US$ 1.906,97 la tonelada.

Por su parte, el precio del trigo saltó 2,81% (US$ 11,02) y se ubicó en US$ 402,71 la tonelada, como consecuencia del clima cálido y seco en India que probablemente disminuya el potencial exportador del gigante asiático.

Asimismo, condiciones climáticas similares prevalecen en las Planicies estadounidenses afectando el desarrollo de los cultivos en el país norteamericano, que presentan la peor condición en más de 30 años. destacó la BCR.

Por último, el maíz avanzó 0,65% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 316,42 la tonelada, al acoplarse a las fuertes subas del trigo y por el lento progreso de la siembra del cereal en el país del norte. (Télam)