Los precios de los principales granos cerraron con fuertes alzas en Chicago, con incrementos en torno a US$ 10 en el caso del trigo y el maíz y de US$ 7 en la soja, a tono con el incremento registrado en los valores del sector energético ante la falta de avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,16% (US$ 7,07) hasta los US$ 613,07 la tonelada, mientras que el julio lo hizo por 1,30% (US$ 7,81) para concluir la jornada a US$ 605,26 la tonelada.

Los fundamentos de la mejora radicaron en las subas de las cotizaciones en los mercados energéticos, sobre todo del petróleo, y ante nuevos recortes en la estimación de producción brasileña.

La consultora internacional Agroconcult recortó hoy las estimaciones de producción brasileña en 1,2 millones de toneladas y estimó la cosecha de soja en 124,6 millones de toneladas, un volumen 11% inferior al registrado en la campaña anterior.

A esto se sumó también el cierre del registro de exportaciones de aceite en Argentina, que sumó una presión alcista en el precio del subproducto, que avanzó 1,46% (US$ 23,81) a US$ 1.645,28 la tonelada.

Por el contrario, la harina de soja cayó 0,81% (US$ 4,30) y concluyó la jornada a US$ 522,60 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz saltó 3,35% (US$ 9,65) y se posicionó en US$ 297,03 la tonelada, de la mano de la suba del petróleo, pero también ante estimaciones privadas de que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría sacar del mercado 12 millones de toneladas, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo recuperó parte de los perdido ayer, con una mejora de 2,68% (US$ 10,56) para cerrar a US$ 403,45 la tonelada, a partir de declaraciones de funcionarios del Gobierno ruso que negaron "sustanciales progresos" en las negociaciones con Ucrania.

"Una potencial prolongación de las interrupciones de embarques en el Mar Negro por el conflicto llevaría a más problemas de oferta en un marco de creciente demanda mundial del trigo", advirtió la BCR. (Télam)