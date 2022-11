Los precios de los granos registraron bajas en el mercado de Chicago, presionados por la nueva suba en las tasas de interés dispuesta por la FED y por la decisión de Rusia de seguir participando del corredor seguro para los cereales ucranianos a través del Mar Negro.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,71% (US$ 3,77) hasta los US$ 524, 24 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 1,17% (US$ 6,24) para posicionarse en US$ 528,01 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una toma de ganancias de los inversores tras el nuevo aumento de tasas dispuesto ayer por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) en su lucha contra la inflación.

"Esta situación volvió a traer al primer plano las chances de un proceso recesivo para la economía estadounidense, sobre todo por lo ambiguo del mensaje del presidente del organismo, Jerome Powell, que en un mismo discurso dijo que 'es muy prematuro pensar en hacer una pausa' en la política de suba de tasas, para argumentar después que en algún momento será conveniente reducir el ritmo de las subas y que ello 'puede llegar tan pronto como en la próxima reunión o en la siguiente'", indicó la corredora Granar.

Asimismo, la baja del río Mississippi, que complica la logística exportadora de Estados Unidos sumó presión a los precios.

Sus subproductos también cerraron con mermas en sus cotizaciones, con una caída en la harina del 2,39% (US$ 11,2) hasta los US$ 1.659,8 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,43% (US$ 7,1) para ubicarse en US$ 1.659,8 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,2% (US$ 3,25) y cerró a US$ 267,41 la tonelada, debido a la decisión de Rusia de participar en nuevo acuerdo para generar un corredor seguro para los granos ucranianos y las dificultades logísticas que presenta el río Mississippi.

El trigo también cayó 0,65% (US$ 2,02) y se ubicó en US$ 308,83 la tonelada, por las mismas razones que el maíz, sumado a la fortaleza del dólar frente a las principales monedas del mundo, lo que resta competitividad a las exportaciones estadounidense. (Télam)