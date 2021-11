Los precios de los granos cerraron la jornada con caídas en el mercado de Chicago, debido esencialmente a una toma de ganancias de los inversores tras cinco jornadas a la suba que llevaron al trigo al alcanzar su máximo valor en 9 años.

El contrato de enero de la soja cayó 0,47% (US$ 2,20) hasta los US$ 459,76 la tonelada, mientras que la posición marzo retrocedió 0,43% (US$ 2,02) y se ubicó en US$ 464,16 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.

La caída no fue mayor, no obstante, debido al diálogo iniciado entre los jefes de Estado de China y EEUU, ante la posibilidad de que mejore el vínculo económico.

El diálogo mantenido ayer por los presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, generó "expectativas de un mayor diálogo entre ambos países que pueda disparar compras de la oleaginosa estadounidense por parte del gigante asiático, lo cual dio sostén a los precios y limitó las caídas", según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, exportadores privados anunciaron ventas al exterior por 161.000 toneladas hacia destinos desconocidos por tercer jornada consecutiva, lo cual también dio soporte a los precios.

La harina acompañó al poroto a la baja, con un retroceso del 1,12% (US$ 4,63) para ubicarse en US$ 405,09 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,66% (US$ 21,38) para concluir la sesión a US$ 1.304,45 la tonelada.

Por su parte, el trigo retrocedió 1,93% (US$ 5,88) y se posicionó en US$ 297,73 la tonelada, como consecuencia de toma de ganancias tras haber llegado a precios máximos en 9 años.

Por último, el maíz bajó 0,95% (US$ 2,17) y concluyó la sesión a US$ 224,79 la tonelada, por una mayor fortaleza del dólar frente a las principales monedas.

Sin embargo, "señales" de una creciente demanda externa dieron soporte a los precios, en especial una nueva venta de 270.000 toneladas del cereal por parte de Estados Unidos a México. (Télam)