Los precios de los granos culminaron la jornada en el mercado de Chicago con bajas en sus indicadores, producto de la incertidumbre ante la demanda china y del accionar vendedor de los fondos especulativos.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 1,07% (US$ 5,60) hasta los US$ 514,78 la tonelada, a la vez que el de septiembre lo hizo por 0,96% (US$ 4,87) para concluir la jornada a US$ 1.447,53 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una menor demanda de grano estadounidense por parte de China y la posibilidad de un cambio de patrón de clima norteamericano beneficioso para el cultivo con lluvias más frecuentes y temperaturas por debajo de lo normal.

La harina acompañó al poroto con una merma en cotización del 2,64% (US$ 10,58) hasta los US$ 389,77 la tonelada, mientras que el aceite ganó 1,01% (US$ 14,55) y se posicionó en US$ 1.447,53 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Se presentó en Santa Fe la Carta de Porte Electrónica Obligatoria para el transporte de granos

La cotización del maíz retrocedió 3,05% (US$ 6,79) y cerró a US$ 215,47 la tonelada, debido a que "entre los operadores cunde la preocupación por la sustentabilidad de la demanda de maíz, tanto interna como externa", señaló la corredora de granos Granar.

En plano interno, se presentó en el Congreso de Estados Unidos un proyecto que elimina el corte obligatorio de etanol con las naftas, mientras que en el externo, el mercado duda de que la demanda china por el cereal sea tan fuerte como la de la campaña pasada.

Por último, el trigo bajó 1,19% (US$ 3,03) y concluyó la jornada en US$ 251,33 la tonelada, ante la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, tras seis sesiones consecutivas al alza. (Télam)