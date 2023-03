Los precios de los granos comenzaron la semana con subas en el mercado de Chicago, impulsados por el accionar vendedor de los fondos de inversión tras la racha de bajas consecutivas registradas la semana pasada.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,98% (US$ 5,14) hasta los US$ 529,94 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 1,03% (US$ 5,79) para posicionarse en US$ 522,04 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión tras las bajas de las últimas semanas y a mayores embarques semanales del grano estadounidenses respecto a lo registrado en la semana anterior.

No obstante, la falta de compras por parte de China de granos estadounidenses y el ingreso de la cosecha récord brasileña en el circuito comercial limitaron las subas.

También brindó apoyo el avance del 2,40% en el precio del aceite de soja, en US$ 1.202,60 la tonelada, mientras que la harina de soja ganó 0,20% (US$ 0,99) y se ubicó en US$ 491,62 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz subió 0,81% (US$ 2,07) y cerró a US$ 255,20 la tonelada, como consecuencia de la confirmación de nuevas ventas del grano estadounidense por 112.800 tonelada.

Aportó firmeza "la chance de demoras en las siembras tempranas estadounidenses 2023/2024 por el exceso de humedad en el sur de Estados Unidos, y la fuerte mejora que está experimentado el valor del petróleo, que contagia a las materias primas utilizadas en la industria de los agrocombustibles", indicaron desde la corredora Granar.

Por último, el trigo cerró con un alza del 1,37% (US$ 3,49) a US$ 256,47 la tonelada.

"La principal razón alcista, que incentivó a los fondos a comprar y a reducir su abultada posición vendida en el mercado de trigo, fue por la posibilidad de que el gobierno de Rusia les imponga a los exportadores un nivel de precio mínimo a partir del cual exportar trigo, en medio de la caída de precios reciente", explicaron desde Granar. (Télam)