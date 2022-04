Los precios de los granos cerraron con subas en el mercado de Chicago, impulsados por la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y las dudas que existen respecto a la oferta de ciertos commodities.

En el primer tramo de la rueda los granos se ubicaron en terreno negativo a causa de una toma de ganancias, que luego revirtió para finalizar el día con tendencia positiva.

El contrato de mayo de la soja subió 0,34% (US$ 2,11) hasta los US$ 615,82 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,27% (US$ 1,65) y se ubicó en US$ 611,78 la tonelada.

Los fundamentos del alza radicaron en la firmeza en las cotizaciones del petróleo y en la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, que limita severamente las exportaciones de aceite de girasol, lo que explica la fuerte suba del aceite de soja.

MIRÁ TAMBIÉN Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero dialoga con el BID para mejorar capacidad operativa

El precio de este subproducto de la soja saltó hoy 3,55% (US$ 59,08) y cerró a US$ 1.722 la tonelada, mientras que la harina concluyó la jornada con una baja del 0,58% (US$ 2,98), en US$ 505,07 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,93% (US$ 2,85) y se posicionó en US$ 308,45 la tonelada, como consecuencia de la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y el "comienzo más lento que lo previsto de las siembras del cereal en Estados Unidos, que generó alertas en los operadores", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo progresó 0,88% (US$ 3,58) y se ubicó en US$ 409,14 la tonelada al final de las operaciones, debido a compras por parte de los fondos ante los temores respecto a la oferta global del cereal.

"El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania continúa generando incertidumbre respecto de las exportaciones de granos desde la región del Mar Negro. A esto se le suma la mala condición del trigo de invierno en Estados Unidos, que está siendo afectada por una sequía", puntualizó la entidad bursátil. (Télam)