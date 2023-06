Los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que tuvo una caída en el nivel de negocios respecto a los días previos.

Por la soja con descarga y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada $ 75.000 la tonelada.

En cuanto al maíz disponible se ofrecieron US$ 190 la tonelada, al igual que en la rueda previa.

Luego, la entrega en junio y julio se ubicó en US$ 190 también, mientras que la descarga en agosto cayó US$ 10 para arribar a US$ 170.

Por último, para la entrega de mercadería entre diciembre y febrero de 2024 el trigo cerró a US$ 220 la tonelada, lo que resultó en una merma de US$ 5 entre jornadas. (Télam)