Los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago a la espera de la publicación de un nuevo informe de oferta y demanda mundial de estos commodities del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y debido a los problemas climáticos en el hemisferio Norte.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó US$ 7,17 (1,36%) hasta US$ 518,82 la tonelada, a la vez que el septiembre lo hizo US$ 1,19 (0,23%) a US$ 496,77 la tonelada, siendo estos dos los únicos contratos que finalizaron con signo negativo.

Los fundamentos de la baja radicaron en una reducción del área implantada con soja en Estados Unidos afectada por la sequía, sumado a una mayor cosecha brasileña y la posibilidad de que se concrete un crecimiento en la siembra en un millón de hectáreas en Argentina, indicaron analistas de la corredora Granar.

El USDA redujo hoy de 51% a 43% la superficie cubierta con soja que experimenta algún grado de sequía, un dato que aún se mantuvo por encima del 24% de igual momento de 2022.

Por su parte, Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) incrementó de 154,57 a 154,6 millones de toneladas la producción local, mientras que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó la siembra de soja de la próxima campaña en 17 millones de hectáreas, un millón más que las implantadas en en ciclo anterior.

El aceite acompañó al poroto, con una caída de US$ 4,19 (0,28%) hasta los US$ 1.468,25 la tonelada, mientras que la harina ganó US$ 3,64 (0,77%) para posicionarse en US$ 473,54 la tonelada.

El maíz, en tanto, subió US$ 0,89 (0,46%) y se ubicó en US$ 190,25 la tonelada, debido a un reposicionamiento de los fondos especulativos de cara al nuevo informe del USDA, donde los operadores esperan un ajuste negativo en la estimación de cosecha estadounidense.

Por último, el trigo avanzó US$ 1,01 (0,43%) y se posicionó en US$ 234,33 la tonelada, como consecuencia de la necesidad de mayor humedad en las zonas productoras de primavera en Estados Unidos y por un buen informe semanal de exportaciones. (Télam)