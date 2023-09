Los precios de los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago, con los operadores pendientes del clima en Estados Unidos y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en la zona del Mar Negro.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,27% (US$ 1,38) hasta los US$ 498,34 la tonelada, mientras que el de noviembre subió 0,03% (US$ 0,18) para posicionarse en US$ 503,11 la tonelada.

Los fundamentos del cierre dispar radicaron, en el primer caso, en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, mientras que en el resto de las posiciones brindó soporte a los precios la falta de lluvias sobre zonas productivas de Estados Unidos y ventas de casi 200.000 toneladas a destinos desconocidos.

Las cotizaciones de sus subproductos también concluyeron la sesión con altibajos.

El aceite subió 1,57% (US$ 22,71) hasta los US$ 1.467,15 la tonelada, mientras que la harina bajó 1,43% (US$ 6,61) para ubicarse en US$ 454,92 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 0,81% (US$ 1,48) y alcanzó los US$ 182,96 la tonelada, debido al aumento del petróleo que "mejora el panorama para la industria del etanol, clave para administrar la abundante oferta que dejará la nueva cosecha", indicaron desde la corredora Granar.

Por último, el trigo perdió 0,95% (US$ 2,02) y cerró a US$ 208,52 la tonelada, como consecuencia de las especulaciones del mercado a los resultados que pueda arrojar la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y la posible instalación de un nuevo acuerdo que permita las exportaciones seguras a través de un corredor seguro en el Mar Negro. (Télam)