La soja cortó una pequeña racha alcista de tres jornadas alcistas en el mercado de Chicago y cayó poco más de US$ 3 en su cotización, mientras que los cereales tuvieron un cierre dispar, con ganancias en maíz y mermas en trigo.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,60% (US$ 3,03) hasta los US$ 499,4 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,22% (US$ 1,10) para ubicarse en US$ 486,21 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la continuidad de lluvias sobre zonas productoras de estados Unidos,

Sin embargo, si bien el mercado tomó estas condiciones climáticas como favorables para los cultivos, "habrá que ver hasta dónde acumulados repentinos importantes, acompañados de tormentas de vientos, son realmente 'constructivos' para las plantas que ya maduraron", indicó la corredora de granos Granar.

Nuevas ventas de grano estadounidense a China por 129.000 toneladas aminoraron la caída.

Sus subproductos acompañaron la caída, con un retroceso la harina del 0,64% (US$ 2,54) hasta los US$ 390,43 la tonelada, mientras que el aceite tuvo una retracción del 0,04% (US$ 0,66) a US$ 1.351,41 la tonelada en su posición más cercana, con ganancias en aquellas más alejadas.

Por su parte, el maíz ganó 0,94% (US$ 2,07) y se ubicó en US$ 219,67 la tonelada , debido a que "la chance de que las tormentas tropicales anunciadas lleven mucha agua a las regiones del sudeste de los Estados Unidos, donde la recolección del cereal ya comenzó es una preocupación, porque no favorecería al recuento de granos que el mercado hace en una campaña donde cada tonelada cuenta", indicó Granar.

Sumó sostén nuevas ventas de maíz 2021/2022 a Colombia, esta vez, por 150.000 toneladas, que se agregaron a las 100.000 toneladas de ayer.

Por último, el trigo cedió 0,93% (US$ 2,48) y concluyó la jornada a US$ 264 la tonelada, por toma de ganancias por parte de los fondos especulativos y la entrada de la cosecha del Hemisferio Norte al circuito comercial. (Télam)