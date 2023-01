Los precios de los granos cerraron al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, donde el valor de los commodities finalizaron la jornada con ganancias tras conocerse nuevo informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Las propuestas de compra por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para fijaciones ascendieron hasta alcanzar los en $74.000 la tonelada, $1.000 por encima del cierre de ayer.

Por el maíz con entrega inmediata, la oferta se ubicó en US$ 250 la tonelada, implicando una suba de US$ 15 entre ruedas, mismo valor para la entrega contractual.

Respecto al cereal del próximo ciclo comercial, la descarga entre febrero y marzo alcanzó los US$ 245, mientras que la posición abril se volvió a encontrar en US$ 240 y la de mayo en US$ 235.

Por el cereal de cosecha tardía, las entregas entre junio y julio se mantuvieron estables en US$ 220 y US$ 215, respectivamente.

En cuanto al trigo con entrega contractual se ofrecieron US$ 290 la tonelada, y por último, el girasol se negoció a US$ 450.

(Télam)