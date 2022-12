Los precios de los granos cerraron con subas en el mercado de Chicago por una buena performance exportadora de Estados Unidos, y problemas climáticos en zonas productoras de cereales en Estados Unidos.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,75% (US$ 4,13) hasta los US$ 543,44 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,84% (US$ 4,59) para posicionarse en US$ 545,46 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en nuevas ventas de Estados Unidos hacia destinos desconocidos por 124.000 toneladas, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A su vez, se espera que "China termine el año con existencias finales de harina de soja históricamente bajas, lo que debería aumentar la dependencia de la soja importada en 2023, todo lo cual presionó al alza a las cotizaciones", indicó la BCR.

No obstante, las lluvias registradas en la Argentina, el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, limitaron las ganancias del poroto estadounidense.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una mejora del 0,19% (US$ 2,87) hasta los US$ 1.453,48 la tonelada, mientras que la harina mejoró 0,73% (US$ 3,63) para posicionarse en US$ 501,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,87% (US$ 2,26) y se ubicó en US$ 262,29 la tonelada, como consecuencia de nuevas ventas por 150.000 toneladas del grano amarillo estadounidense a México, aunque las lluvias en Argentina limitaron las subas.

Por último, el trigo subió 1,80% (US$ 5,05) y se posicionó en US$ 285,13 la tonelada, debido a a las bajas temperaturas y nevadas en las zonas productoras de Estados Unidos que podrían afectar al cultivo. (Télam)