Los precios de los granos cerraron con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, como consecuencia de una toma de ganancias principalmente en los cereales por parte de los fondos especulativos tras las lluvias registradas ayer.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,02% (US$ 0,18) hasta los US$ 612,88 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,09% (US$ 0,55) para posicionarse en US$ 604,71 la tonelada.

Si bien la sequía en Sudamérica -que todavía continúa impactando sobre el cultivo, por lo cual no se descartan nuevos recortes productivos- dieron sostén a los precios, la fuerte baja del aceite repercutió sobre la cotización del poroto.

Dicho subproducto descendió 3,13% (US$ 51,59) a US$ 1.593,70 la tonelada, mientras que la harina cerró en terreno afirmativo, con ganancias del 0,61% (US$ 3,20) para concluir la jornada a US$ 525,79 la tonelada.

Los cereales también culminaron la sesión con caídas en sus valores, debido a una fuerte toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

El trigo exhibió las mayores pérdidas, con una baja del 3,11% (US$ 12,58) que lo ubicó en US$ 390,86 la tonelada.

Asimismo, presionaron los precios la "gradual reactivación de los embarques desde Rusia, desde donde se prevén despachos por 1,6 millones de toneladas durante el presente mes", indicó la corredora Granar.

Además, pronósticos de lluvias en las planicies productoras de Estados Unidos dieron aún mayor magnitud a la merma en el precio.

El maíz siguió al trigo, con un retroceso del 1,68% (US$ 5,02) para posicionarse en US$ 292,01 la tonelada, debido al desprendimiento de contratos por parte de los fondos. (Télam)