Los precios de los cereales se desplomaron en el mercado de Chicago ante la posibilidad de que las conversaciones que mantienen Rusia y Ucrania lleguen a buen puerto y se puedan reanudar los embarques desde el Mar Negro.

El contrato de mayo del trigo retrocedió 7,36% (US$ 31,23) hasta las US$ 392,88 la tonelada, como consecuencia de las negociaciones en Rusia y Ucrania y lluvias beneficiosas para los cultivos en zonas productoras de Estados Unidos.

"El fundamento que generó la caída y el retiro de ganancias de los fondos de inversión fue la noticia de un avance en las negociaciones de paz entre funcionarios de Rusia y de Ucrania, que permitiría un cese al fuego y la salida de tropas rusas de territorio ucraniano", explicó la corredora Granar.

En esta línea, los analistas de la empresa indicaron que "la chance de una reactivación del comercio desde la zona del Mar Negro y la posibilidad de que los agricultores ucranianos logren regresar a sus actividades para levantar la nueva cosecha y para las siembras de primavera descomprimirían la tensión en el mercado".

Por otro lado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sumó como otro factor bajista las lluvias beneficiosas para el cultivo en las Planicies norteamericanas.

Por su parte, el maíz cayó 3,69% (US$ 11,02) y concluyó la jornada a US$ 287,39 la tonelada, debido también a la posibilidad de que las negociaciones entre Rusia y Ucrania puedan poner un parate en los enfrentamientos y que los embarques desde el mar Negro se reanuden.

En cuanto a la soja, las pérdidas en el contrato de mayo fueron de 0,57% (US$ 3,49) hasta los US$ 606 la tonelada, mientras que julio cerró con una caída del 0,59% (US$ 3,58) para concluir a US$ 597,45 la tonelada.

Las bajas en trigo y maíz fueron los principales fundamentos que hicieron retroceder a la oleaginosa, como así también los hicieron sus subproductos: el aceite se retrajo 0,17% (US$ 2,87) hasta los US$ 1.621,47 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,23% (US$ 6,61) para posicionarse en US$ 526,89 la tonelada. (Télam)