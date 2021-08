Los futuros de soja cotizan con cierta volatilidad en la rueda de hoy del Mercado de Chicago, y consolidan leves pérdidas “debido a las expectativas por la publicación de las estimaciones actualizadas de oferta y demanda de parte del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos”, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La soja cede US$ 1,4, se vende a US$ 521,2 por tonelada para agosto y mantiene un valor 72,5% más elevado que el de hace casi 15 meses.

El aceite de soja, en sentido opuesto, sube a US$ 1.406,5 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 395,5, valores de todos modos muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz y de trigo, a su vez, cotizan en terreno negativo “presionados por la fortaleza del dólar y las mermas en los precios del petróleo, contrarrestando las preocupaciones recientes sobre las perspectivas de la cosecha mundial”, según la BCR.

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero aseguró que se están comenzando a registrar niveles de crecimiento económico

El maíz desciende US$ 2,6, hasta US$ 215,9 la tonelada para septiembre, precio 81,4% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, registran bajas de US$ 2,0 y cotiza a US$ 262,2 la tonelada, también para septiembre, nivel 55,1% más alto que el de once meses atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)