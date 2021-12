Los precios de los principales granos que se cultivan en el país registran ganancias en el comienzo de semana en el Mercado de Chicago.

Los futuros de soja operaban hoy con ganancias impulsados por “las preocupaciones generadas ante un clima cálido y seco desfavorable para el desarrollo de la oleaginosa en América del Sur”, mientras también subían el maíz y el trigo, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta forma, la oleaginosa avanzaba US$ 4,8 y se vendía a US$ 494,2 por tonelada para enero, un valor un 63% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.

En ese marco, el aceite de soja se vendía a US$ 1.230,6 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 452,8, ambas para enero, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

MIRÁ TAMBIÉN Entidades sin fines de lucro quedan exentas de percepción del impuesto PAIS

Los contratos de maíz se negociaban en terreno positivo, motorizados, al igual que la soja, por los “pronósticos de condiciones secas para las regiones productivas de Brasil y Argentina”, que generan preocupaciones sobre la oferta.

El cereal subía US$ 3,1 hasta US$ 241,6 la tonelada para marzo, precio 103% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Click to enlarge A fallback.

En cuanto al trigo, los contratos a futuro también se negociaban en terreno positivo, apuntalados por señales de una mayor demanda del cereal, según la bolsa rosarina, a partir de una licitación de compra emitida por Irak antes de Navidad y la expectativa de nuevas licitaciones por parte de otros compradores.

El grano ganaba US$ 2,2, hasta US$ 302,6 la tonelada, también para marzo, nivel 49% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)